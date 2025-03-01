Цей м'яч став для українського вінгера першим за Жирону з 29 серпня.
Віктор Циганков, Getty Images
01 березня 2025, 15:41
У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Жирона зустрілася на власному полі з Сельтою
Рахунок у матчі було відкрито на 21-й хвилині, коли український вінгер каталонців Віктор Циганков відгукнувся на передачу Янгеля Еррери та успішно реалізував свій момент.
Зазначимо, що цей м'яч у ворота Сельти став для 27-річного гравця збірної України першим з 29 серпня 2024 року.
ВІДЕО ГОЛА ВІКТОРА ЦИГАНКОВА:
У поточному сезоні Віктор Циганков провів 15 матчів у рамках чемпіонату Іспанії, в яких він забив 2 голи та віддав 3 асисти.