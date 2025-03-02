Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 2 березня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 26 туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі прийме Реал Сосьєдад.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ СОСЬЄДАД

Неділя, 2 березня, 17:15. Олімпійський стадіон, Барселона. Головний арбітр - Алехандро Кінтеро Гонсалес. Пряма трансляція на MEGOGO

Цього сезону Барселона здобула 17 перемог, тричі зіграла внічию та п'ять разів програла у 25 матчах чемпіонату Іспанії, набравши 54 очки і вийшовши на перше місце в Ла Лізі перед цим туром, випереджаючи по особистих зустрічах Реал Мадрид та на одне очко попереду Атлетіко.

Якщо Атлетик Більбао обіграє Атлетико у ці вихідні, то баскську команду також доведеться розглядати як серйозного претендента на титул, оскільки на останніх етапах кампанії може відбутися гонка чотирьох коней, тож кожне очко на вагу золота.

Барселона виграла усі п'ять останніх матчів у чемпіонаті. До цього матчу вона підійде після нічиєї з Атлетіко (4:4) у першому матчі півфіналу Кубку Іспанії, який пройшов у вівторок.

Цього сезону команда Ганса-Дітера Фліка також борется за перемогу в Лізі чемпіонів, готуючись битися з Бенфікою в 1/8 фіналу турніру. Перший матч відбудеться у Португалії наступного тижня, тому й про кадровий потенціал забувати не варто — потрібна мінімальна ротація для участі у всіх турнірах.

Раніше цього сезону Барселона програла Сосьєдаду (0:1), коли команди зустрілися в першому колі. Минулого сезону обидві зустрічі залишилися за каталонською командою – 1:0 та 2:0.

На цьому тижні Реал Сосьєдад також брав участь у Кубку Іспанії, поступившись мадридському Реалу (0:1), але минулими вихідними здобув переконливу перемогу над Леганесом (3:0) у чемпіонаті.

Як і Барселона, команда Іманола Альгвасіля цього сезону бореться на трьох фронтах: баскська команда також активно виступає в Лізі Європи, готуючись битися з Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу турніру.

"Біло-блакитні" виступали не дуже добре протягом більшої частини сезону Ла Ліги, але зараз Сосьєдад займає дев'яте місце і відстає всього на одне очко від Райо Вальєкано на шостому місці. Однак їм буде неймовірно складно фінішувати вище за шосту сходинку: Вільярреал випереджає їх на десять очок, займаючи п'яте місце. Тому команді доведеться виграти Лігу Європи цього сезону, щоб потрапити до Ліги чемпіонів, якщо є така мета.

Цього сезону Сосьєдад посідає лише десяте місце за кількістю очок, набраних у виїзних матчах, набравши 14 очок у 12 зустрічах, проте їх чекає зустріч із Барселоною, яка цього сезону програла тричі на своєму тимчасовому стадіоні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Бальде, Мартінес, Араухо, Кунде — Касадо, Педрі, Гаві — Рафінья, Ямал, Левандовські.

Реал Сосьєдад: Реміро — Лопес, Субельдія, Елустондо, Арамбуру — Субіменді — Гомес, Марін, Оласагасті, Барренечеа — Оярсабаль.

Не зіграють: Тер Штеген, Берналь — Пачеко, Захарян, Беккер, Кубо, Агерд.

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