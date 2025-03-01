Іспанія

Італієць вирішив поберегти француза.

Реал у суботу ввечері зазнав поразки в гостях у Бетіса з рахунком 1:2. Нападник Кіліан Мбаппе був замінений на 75-й хвилині, хоча мадридцям потрібно було відіграватися.

Коментар з приводу свого рішення дав головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті.

"Мбаппе? Він не тренувався з нами в останні дні. Я вважав за краще замінити його, щоб уникнути проблем", — розповів Анчелотті журналістам.

Нагадаємо, що Мбаппе повернувся до тренувань Реала тільки напередодні. Раніше зірковий француз пропустив кілька днів через проблеми із зубом.

Наступний матч Реал проведе у вівторок, 4 березня — проти Атлетіко на своєму полі в Лізі чемпіонів.