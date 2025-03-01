Італієць вирішив поберегти француза.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
01 березня 2025, 22:19
Реал у суботу ввечері зазнав поразки в гостях у Бетіса з рахунком 1:2. Нападник Кіліан Мбаппе був замінений на 75-й хвилині, хоча мадридцям потрібно було відіграватися.
Коментар з приводу свого рішення дав головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті.
"Мбаппе? Він не тренувався з нами в останні дні. Я вважав за краще замінити його, щоб уникнути проблем", — розповів Анчелотті журналістам.
Нагадаємо, що Мбаппе повернувся до тренувань Реала тільки напередодні. Раніше зірковий француз пропустив кілька днів через проблеми із зубом.
Наступний матч Реал проведе у вівторок, 4 березня — проти Атлетіко на своєму полі в Лізі чемпіонів.