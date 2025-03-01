Іспанія

Колектив Карло Анчелотті допустив осічку.

У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Бетіс приймав Реал Мадрид.

Мадридці першими відкрили рахунок на 10-й хвилині гри, але потім пропустили два м'ячі у свої ворота.

Зазначимо, що колишній гравець Реала Іско оформив гол і результативну передачу.

Реал Бетіс — Реал Мадрид 2:1

Голи: Кардосо, 34, Іско, 54 (пен) - Діас, 10

Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Руїбаль, 80), Бартра, Льоренте, Родрігес (Авіла, 71) — Альтіміра (Натан, 90), Кардосо — Антоні, Іско, Родрігес (Авіла, 71) — Кучо (Бакамбу, 80)

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Алаба (Гюлер, 60), Менді (Гарсія, 85) — Діас (Камавінга, 60), Чуамені, Модрич — Гоес, Мбаппе (де Соуза, 75), Вінісіус

Попередження: Авіла, Альтіміра — Діас, Алаба, Вінісіус.