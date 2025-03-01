Колектив Карло Анчелотті допустив осічку.
Бетіс - Реал Мадрид, Getty Images
01 березня 2025, 21:30
У рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги Бетіс приймав Реал Мадрид.
Мадридці першими відкрили рахунок на 10-й хвилині гри, але потім пропустили два м'ячі у свої ворота.
Зазначимо, що колишній гравець Реала Іско оформив гол і результативну передачу.
Реал Бетіс — Реал Мадрид 2:1
Голи: Кардосо, 34, Іско, 54 (пен) - Діас, 10
Реал Бетіс: Адріан — Сабалі (Руїбаль, 80), Бартра, Льоренте, Родрігес (Авіла, 71) — Альтіміра (Натан, 90), Кардосо — Антоні, Іско, Родрігес (Авіла, 71) — Кучо (Бакамбу, 80)
Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Алаба (Гюлер, 60), Менді (Гарсія, 85) — Діас (Камавінга, 60), Чуамені, Модрич — Гоес, Мбаппе (де Соуза, 75), Вінісіус
Попередження: Авіла, Альтіміра — Діас, Алаба, Вінісіус.