Іспанія

Бразилець мріє повернутися в "Барсу".

Нападник бразильського Сантоса Неймар готовий піти на поступки заради повернення в каталонську Барселону. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, 33-річний бразилець погодиться на низьку зарплату для переходу в Барселону.

Зазначається, що це рішення Неймара значно підвищить ймовірність його переходу з урахуванням фінансових обмежень "синьо-гранатових".

Підкреслюється, що президент Барселони Жоан Лапорта теж хоче повернути зіркового бразильця в каталонську команду.

Цього сезону Неймар відіграв за Сантос сім матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.