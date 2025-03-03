Іспанія

Бразилець незамінний в команді Фліка.

Барселона зробила пропозицію вінгеру команди Рафіньї щодо продовження контракту до 2030 року. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, на поточний момент сума відступних за трудовою угодою бразильського футболіста становить один млрд. євро. Розглядається варіант із тим, щоб вона стала відповідати ринковим умовам після закінчення чемпіонату світу 2026 року.

Підкреслюється, що наявність такого пункту потрібна на випадок, якщо надійде пропозиція щодо Рафіньї, яка влаштує всі сторони. Наразі 28-річний бразилець щасливий у каталонському клубі.

Чинна трудова угода гравця з "синьо-гранатовими" розрахована до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Рафінья відіграв за Барселону 39 матчів, забив 24 голи та віддав 18 результативних передач.