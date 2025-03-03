Іспанія

Зірковий бразилець заявив, що не поїхав на церемонію вручення престижної нагороди через вказівку босів "вершкових".

Ключовий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор відповів на питання щодо своєї поразки у голосуванні за вручення Золотого м'яча-2024, який у підсумку отримав не він, а центральний півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.

"Є люди, які голосують, і все… У мене ще будуть інші шанси виграти більше нагород і титулів із цим клубом.

Чому я пропустив церемонію Золотого м'яча? В Реалі попросили мене не їхати… і залишитися в Мадриді. Я роблю те, що вони мені кажуть", — цитує слова Вінісіуса Жуніора журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Вінісіус Жуніор висловився про своє майбутнє, заявивши про бажання підписати новий контракт із мадридським Реалом.