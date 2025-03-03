Іспанія

Зірковий бразилець відповів на питання щодо майбутнього.

Зіркового нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора пов'язували у ЗМІ з можливим рекордним трансфером до Саудівської Аравії за 300 мільйонів євро.

Утім, за словами 24-річного бразильського вінгера, його пріоритетом залишається підписання нової угоди з "вершковими".

"Я дуже спокійний, тому що у мене контракт до червня 2027 року, і я не можу дочекатися його продовження.

Реал Мадрид – найкраще місце для мене. Я граю з найкращими, тому я дуже щасливий тут", — цитує слова Вінісіуса Жуніора журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні бразильський нападник зіграв за мадридський гранд 35 матчів, в яких він забив 17 голів та віддав 12 результативних передач.