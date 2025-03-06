Іспанія

Каталонський клуб може розлучитися з іспанцем за 80 млн євро.

Барселона може розглянути пропозиції щодо півзахисника Гаві цього літа.

На позиції в середній лінії "синьо-гранатових" претендує безліч гравців, тому клуб, імовірно, буде готовий відпустити когось із них у разі надходження вигідних пропозицій.

Так, за інформацією El Nacional, Барселона вивчить варіанти продажу Гаві, якщо за нього запропонують понад 80 млн євро. При цьому, як зазначає джерело, у клубі зовсім не горять бажанням розлучатися із зірковим 20-річним хавбеком.

Гаві взяв участь у 24 матчах команди Ганса-Дітера Фліка в поточному сезоні, відзначившись двома забитими голами і трьома результативними передачами. Інтерес до іспанця проявляє ПСЖ.