Франція

Іспанець може продовжити кар’єру у Франції.

Півзахисник Барселони Гаві може перейти до ПСЖ, повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, французи готують пропозицію щодо трансферу іспанця. Відомо, що ПСЖ готовий серйозно витратитись задля підписання Гаві.

Сам футболіст не хоче залишати Барселону. Важливим фактором є боротьба з Дані Ольмо за місце в основному складі. Якщо Гаві програє конкуренцію, то задумається про те, щоб залишити столицю Каталонії.

Цього сезону Гаві відіграв за Барселону 24 матчі, забив два голи та віддав три результативні передачі.