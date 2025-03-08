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Андрій Лунін, getty images
08 березня 2025, 11:23
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта нещодавно провів зустріч з агентом українського воротаря Реала Андрія Луніна Жорже Мендешем. Про це повідомляє Defensa Central.
За інформацією джерела, Лапорта цікавився можливістю трансферу 26-річного українця. Однак агент голкіпера запевнив іспанського функціонера, що Лунін наразі не розглядає відхід із мадридського клубу.
Крім того, Реал не погодиться відпустити свого гравця до головного конкурента.
Чинна контракт українця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал дев'ять матчів, пропустив дванадцять м'ячів та чотири рази відіграв "на нуль".