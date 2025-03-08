Іспанія

Цікава новина з Іспанії.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта нещодавно провів зустріч з агентом українського воротаря Реала Андрія Луніна Жорже Мендешем. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, Лапорта цікавився можливістю трансферу 26-річного українця. Однак агент голкіпера запевнив іспанського функціонера, що Лунін наразі не розглядає відхід із мадридського клубу.

Крім того, Реал не погодиться відпустити свого гравця до головного конкурента.