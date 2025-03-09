Іспанія

Коментар іспанського хавбека щодо трагічної ситуації.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо випустив публікацію після звісток про смерть клубного лікаря Карлеса Міньярро Гарсії. Співробітник медичного штабу пішов із життя перед початком матчу проти Осасуни.

Ла Ліга прийняла прохання каталонського клубу про перенесення зустрічі.

"Важко в це повірити, важко прийняти те, що сталося. Карлесе, велике спасибі за все, що ти для мене зробив у цьому сезоні та протягом усієї моєї кар'єри. Нам буде дуже тебе не вистачати. Ти назавжди залишишся в наших серцях.

Спочивай з миром, докторе", — написав у соціальних мережах Ольмо, який виступає за Барселону з літа минулого року.

Після 26 турів Барселона набрала 57 очок і посідає перше місце в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Атлетіко на один бал. У Осасуни 33 бали та 11 позиція.