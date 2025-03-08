Іспанія

Матч буде зіграний у пізнішу дату.

Барселона у своїх соціальних мережах оголосила про перенесення матчу матчу 27 туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни, який мав розпочатися сьогодні, 8 березня, о 22:00 за Києвом.

Зустріч була перенесена на пізнішу дату через смерть клубного лікаря Карлеса Міньярро Гарсії.

"Барселона з глибоким сумом повідомляє про смерть лікаря першої команди Карлеса Міньярро Гарсії цього вечора.

З цієї причини матч з Осасуною було перенесено на пізніший термін.

Рада директорів Барселони та весь персонал висловлюють наші щирі співчуття його сім'ї та друзям у цей скрутний час", — написано в заяві "блаугранас".

Після 26 турів Барселона набрала 57 очок і посідає перше місце в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Атлетіко на один бал. У Осасуни 33 бали та 11 позиція.