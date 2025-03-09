Іспанія

Форвард Реала розповів про минулий етап власної кар’єри.

Французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе ще наприкінці минулого року взяв участь у інтерв’ю для програми Clique на французькому каналі Canal+, у якому розповів про емоції, які переживав за роки перебування в колишньому клубі — Парі Сен-Жермен.

"Я ніколи не сприймав банально те, у якому клубів я грав. Завжди розумів, де я перебуваю. Ми зібрали гравців, яких можна було зібрати разом лише на PlayStation. Так, можливо, ми не виграли Лігу чемпіонів УЄФА, але ми виграли кілька трофеїв, дали можливість людям мріяти. Сьогодні є багато дітей, для яких ПСЖ — частина життя.

У мій час, у покоління Мессі-Роналду, це був або Реал, або Барселона. За ПСЖ уболівали виключно парижани, які постійно мені казали: "Переходь до ПСЖ". Але в підсумку ми всі дивились El Clasico, ми всі очікували на гру Роналду проти Мессі, і ми повинні були вибрати сторону.

Сьогодні ж Реал і Барса залишаються тими, ким вони є, цього у них ніколи не відняти, але ПСЖ — це вже ПСЖ Мессі, Неймара, Мбаппе та інших гравців.

Ми змусили дітей мріяти. Ви могли бачити матчі на Парк-де-Пренс, він був переповнений. Ми були рок-зірками у Франції! Ми їздили в дуже маленькі містечка, і люди там заповнювали абсолютно всі стадіони.

Ми хотіли б зробити більше і виграти Лігу чемпіонів УЄФА, ми були близькі до цього, ми дійшли до фіналу і двох півфіналів, так що так, я думаю, ми змусили людей мріяти", — заявив французький виконавець.

У цьому сезоні Мбаппе за 40 матчів забив 27 голів та віддав чотири гольові передачі.