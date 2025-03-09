Іспанія

Значна осічка підопічних Дієго Сімеоне.

На Естадіо Колісеум відбувся матч 27-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25, в якому Хетафе приймав Атлетіко.

Команди не порадували голами в першому таймі протистояння. У другій половині зустрічі Александер Серлот реалізував пенальті, вивівши гостей вперед. Ближче до завершення поєдинку Анхель Корреа, який сьогодні святкує свій 30-й день народження, отримав доволі своєрідний подарунок у вигляді червоної картки, залишивши "рохібланкос" у меншості.

Господарі поля сповна скористалися вилученням із боку суперника. Мауро Арамбаррі протягом чотирьох хвилин двічі уразив ворота Яна Облака, принісши Хетафе першу з 2011 року перемогу над Атлетіко.

Хетафе з 33-ма очками йде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Атлетіко з 56-ма заліковими балами перебуває на другій сходинці.

Хетафе — Атлетіко 2:1

Голи: Арамбаррі, 88, 90+2 — Серлот, 75 (пен.)

Хетафе: Сорія — Джене, Дуарте, Альдерете, Ріко — Терратс, Мілья (Хуанмі, 81), Арамбаррі, да Кошта (Бернат, 68) — Уче, Родрігес (Майораль, 62)

Атлетіко: Облак — Моліна (Лемар, 66), Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Льоренте, Де Пауль (Барріос, 46), Ліно (Корреа, 46) — Грізманн (Галлагер, 69), Альварес (Серлот, 58)

Попередження: Дуарте, Альдерете, Родрігес, Ріко, Джене, Хуанмі — Ле Норман, Серлот

Вилучення: Корреа, 88