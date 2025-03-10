Іспанія

Не виключено, що Іньякі Пенья покине каталонців.

Голкіпер Барселони Іньякі Пенья може покинути клуб у недалекому майбутньому. Іспанець не з'являється на полі з 18 січня — він програв конкуренцію за місце в основі Войцеху Щесни.

Згідно з відомостями журналіста Маттео Моретто, переговори каталонського клубу з Пеньєю за новим контрактом були заморожені. Пенья хоче частіше грати, тому замислюється про відхід. Чинний договір закінчується в середині 2026 року.

За твердженнями джерела, з 26-річним воротарем уже зв'язався турецький Галатасарай. Також за гравцем стежать представники Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Іньякі Пенья провів 22 матчі за Барселону, пропустивши 25 голів.

Раніше повідомлялося, що Барселона може продовжити контракт із Щесни.