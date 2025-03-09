Досвідчений поляк потрібен "блаугранас".
Войцех Щесни, Getty Images
09 березня 2025, 13:41
Барселона розпочала переговори щодо продовження контракту з Войцехом Щесни, передає журналіст Ніколо Скіра.
Наразі невідомо, якими будуть умови потенційної нової угоди з 34-річним поляком. Нагадаємо, що заради переходу до "блаугранас" у жовтні 2024-го гравець відновив свою кар'єру, завершену в серпні того ж року.
Зараз на рахунку Щесни участь у 14 матчах усіх турнірів поточної кампанії, в яких він пропустив 13 голів і вісім разів уникнув пропущених.
Нинішня угода з воротарем розрахована до кінця сезону-2024/25.
Раніше Войцех і сам висловився щодо можливості продовження контракту з Барселоною.