Іспанія

Досвідчений поляк потрібен "блаугранас".

Барселона розпочала переговори щодо продовження контракту з Войцехом Щесни, передає журналіст Ніколо Скіра.

Наразі невідомо, якими будуть умови потенційної нової угоди з 34-річним поляком. Нагадаємо, що заради переходу до "блаугранас" у жовтні 2024-го гравець відновив свою кар'єру, завершену в серпні того ж року.

Зараз на рахунку Щесни участь у 14 матчах усіх турнірів поточної кампанії, в яких він пропустив 13 голів і вісім разів уникнув пропущених.

Нинішня угода з воротарем розрахована до кінця сезону-2024/25.

Раніше Войцех і сам висловився щодо можливості продовження контракту з Барселоною.