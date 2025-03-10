Іспанія

Бельгієць зазнав невеличкого пошкодження.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про терміни відновлення основного воротаря команди Тібо Куртуа. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"У Куртуа є невеликі проблеми, але я думаю, що він швидко відновиться до середи.

Беллінгем повернувся в хорошій формі. Як я вже сказав, мені дуже сподобався перший тайм, тому що ми якісно пресингували. Ми могли зробити рахунок 3:0 у першому таймі та закрити гру, грали інтенсивно і якісно. У другому таймі ми знизили свій рівень", — сказав Анчелотті.