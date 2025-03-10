Іспанія

Хетафе вперше з 2011 року обіграв "матрацників".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після поразки в матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги з Хетафе (1:2). Його слова наводить Marca.

"Загалом гра була не з приємних. Ми не зробили того, що було потрібно в матчі, але все ж вийшли вперед завдяки пенальті. Після цього сталося вилучення Корреа. Потім пішли два їхні дуже схожі голи.

Ми повинні прийняти заслужену поразку, тому що ми не змогли впоратися в цьому матчі. У ці останні 10-12 хвилин суперник був сміливим, цілеспрямованим та ефективним у нападі. Вони заслужили на цю перемогу", — сказав Сімеоне.

Наразі Атлетіко посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 56 пунктів після 27 зіграних матчів.