Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 9 березня 2025 року.

Атлетіко в рамках 27-го туру Ла Ліги-2024/25 зазнав прикрої поразки від Хетафе на Естадіо Колісеум.

Колективи не зуміли відкрити рахунок у першій половині матчу, але ближче до його завершення влаштували шоу з трьома голами. У компенсований час господарі поля вирвали першу з 2011 року перемогу над "рохібланкос", скориставшись вилученням із їхнього боку.

Хетафе перебуває на 11-й сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, тоді як Атлетіко йде другим.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хетафе — Атлетіко в рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Хетафе — Атлетіко 2:1

Голи: Арамбаррі, 88, 90+2 — Серлот, 75 (пен.)

Хетафе: Сорія — Джене, Дуарте, Альдерете, Ріко — Терратс, Мілья (Хуанмі, 81), Арамбаррі, да Кошта (Бернат, 68) — Уче, Родрігес (Майораль, 62)

Атлетіко: Облак — Моліна (Лемар, 66), Ле Норман, Ленгле, Галан — Сімеоне, Льоренте, Де Пауль (Барріос, 46), Ліно (Корреа, 46) — Грізманн (Галлагер, 69), Альварес (Серлот, 58)

Попередження: Дуарте, Альдерете, Родрігес, Ріко, Джене, Хуанмі — Ле Норман, Серлот

Вилучення: Корреа, 88