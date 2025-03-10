Іспанія

Величезні гроші.

Мадридський Реал виплатив "шалений" бонус Кіліану Мбаппе за перехід в "королівський" клуб. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, керівництво "бланкос" нещодавно виплатило французькому нападнику підписний бонус у розмірі 117 млн. євро + зарплатню за рік.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе приєднався до Реала минулого літа на правах вільного агента. Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року з зарплатнею 31 млн. євро на рік.

Цього сезону Мбаппе відіграв за Реал 41 матч, забив 28 голів та віддав 4 результативні передачі.