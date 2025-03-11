Іспанія

Український вінгер надав Крістіану Стуані можливість забити наприкінці другого тайму, якою той успішно скористався.

У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекало каталонське дербі між Еспаньйолом та Жироною.

Рахунок у матчі було відкрито на 49-й хвилині на користь господарів завдяки зусиллям Хофре Каррераса, але втримати гравцям Еспаньйола цю перемогу не судилося.

Під завісу протистояння український вінгер Віктор Циганков заробив для своєї команди право пробити пенальті, а Крістіан Стуані холоднокровно реалізував цю можливості та встановив підсумковий рахунок матчу — 1:1.

Еспаньйол — Жирона 1:1

Голи: Каррерас, 49 - Стуані, 86 (пен)

Еспаньйол: Гарсія — -, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Техеро, 70), Крал, Лосано (Калеро, 88), Гонсалес (Еспосіто, 88) — Пуадо (Веліс, 90), Фернандес (Рока, 90)

Жирона: Гассаніга — Мартін, Крейчі, Блінд, Гутьєррес (Хуанпе, 83) — Еррера, Мело (Порту, 69), Мартін — Циганков, Міовські (Стуані, 69), Хіль (Данжума, 76)

Попередження: Лосано, Еспосіто, Пуадо — Крейчі, Гутьєррес, Хіль