Український вінгер надав Крістіану Стуані можливість забити наприкінці другого тайму, якою той успішно скористався.
Еспаньйол — Жирона, getty images
11 березня 2025, 00:06
У рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекало каталонське дербі між Еспаньйолом та Жироною.
Рахунок у матчі було відкрито на 49-й хвилині на користь господарів завдяки зусиллям Хофре Каррераса, але втримати гравцям Еспаньйола цю перемогу не судилося.
Під завісу протистояння український вінгер Віктор Циганков заробив для своєї команди право пробити пенальті, а Крістіан Стуані холоднокровно реалізував цю можливості та встановив підсумковий рахунок матчу — 1:1.
Еспаньйол — Жирона 1:1
Голи: Каррерас, 49 - Стуані, 86 (пен)
Еспаньйол: Гарсія — -, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Техеро, 70), Крал, Лосано (Калеро, 88), Гонсалес (Еспосіто, 88) — Пуадо (Веліс, 90), Фернандес (Рока, 90)
Жирона: Гассаніга — Мартін, Крейчі, Блінд, Гутьєррес (Хуанпе, 83) — Еррера, Мело (Порту, 69), Мартін — Циганков, Міовські (Стуані, 69), Хіль (Данжума, 76)
Попередження: Лосано, Еспосіто, Пуадо — Крейчі, Гутьєррес, Хіль