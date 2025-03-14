Іспанія

Каталонці розглядають варіант продовження угоди з іспанцем

Спортивний директор Барселони Деку включив вінгера Феррана Торреса до списку гравців, із якими плануються переговори про новий контракт. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, офіційні контакти з 25-річним іспанцем ще не відбулися, але каталонський клуб і Гансі Флік бачать у ньому важливого гравця на майбутнє.

Каталонці також працюють над продовженням угод із Жюлем Кунде та нападником Рафіньєю, а їхня увага зараз зосереджена на футболістах, чиї контракти закінчуються в 2026-2027 роках.

Ферран Торрес, який забив 11 голів та віддав 3 асисти у 31 матчі цього сезону, користується довіру від Фліка, що може зіграти ключову роль у його майбутньому в клубі. Поточна угода іспанця спливає влітку 2027 року.