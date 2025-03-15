Іспанія

"Вершкові" розглядають варіанти з підсиленням центра поля.

Мадридський Реал зацікавлений у трансфері півзахисника лондонського Челсі Енцо Фернандеса. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, "сині" не хотіли б відпускати влітку одного з лідерів команди, але Енцо особисто дуже зацікавлений у переході до "королівського" клубу.

Зазначається, що Реалу доведеться заплатити за Фернандеса не менше 120 млн. євро, проте керівництво "вершкових" не готове платити таку суму.

Підкреслюється, що Реал може запропонувати обмін гравцями. Челсі давно подобається півзахисник мадридського клубу Орельєн Чуамені, тому "бланкос" розмірковують над потенційним обміном француза на аргентинця.

Цього сезону Енцо Фернандес відіграв за Челсі 34 матчі, забив п'ять голів та віддав дев'ять результативних передач.