Іспанія

Захисник Барселони прокоментував продовження контракту.

Напередодні іспанський центральний захисник каталонської Барселони Іньїго Мартінес продовжив контракт із клубом до літа 2026 року.

Після офіційної церемонії підписання документів, 33-річний виконавець прокоментував цю подію в своїй кар’єрі.

"І я, і моя сім'я дуже раді продовжити на ще один рік перебування у цьому чудовому клубі, який із першої хвилини викликав у нас повну довіру. Ми раді мати змогу продовжувати боротись за те, щоб виграти ще багато титулів. Мені дуже приємно бути в Барселоні, найкращій команді світу.

Я знав, що приїхати сюди і заграти на високому рівні буде складно. Але завоювати довіру, щоб продовжити контракт на ще один рік, було ще складніше. Це був важливий виклик, і я його прийняв.

Крізь важку працю і страждання я досяг цього. Це величезна радість ділити роздягальню з цими людьми. Приємно бути тут. Ми сподіваємось, що все буде добре і надалі.

Я почуваюсь добре, і з нетерпінням чекаю наступних ігор, які будуть складними, але захоплюючими. Це взагалі вражаючий рік. Усе в наших руках. У нас усе йде дуже добре, і якщо ми збережемо цей рівень, у нас будуть можливості виграти ще багато титулів, і ми сподіваємось, що так воно і буде", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні Іньїго провів 33 матчі, забив три голи та віддав чотири гольові передачі.