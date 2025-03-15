Коментар 25-річного іспанця.
Ферран Торрес, Getty Images
15 березня 2025, 18:29
Нападник Барселони Ферран Торрес висловився про можливі трансфери команди в атакувальну лінію.
"Якщо клуб хоче підписати ще одного гравця, це нормально, я вітаю конкуренцію", — цитує Торреса Barca Universal.
У нинішньому сезоні 25-річний іспанець з'явився на полі в 31 матчі у всіх турнірах, забив 11 голів і записав на свій рахунок три результативні передачі. Чинний трудовий договір Торреса розрахований до середини 2027 року.
Згідно з відомостями порталу Transfermarkt, вартість гравця становить 28 мільйонів євро.
За підсумками 27 турів Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, набравши 57 очок.