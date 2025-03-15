Іспанія

Коментар 25-річного іспанця.

Нападник Барселони Ферран Торрес висловився про можливі трансфери команди в атакувальну лінію.

"Якщо клуб хоче підписати ще одного гравця, це нормально, я вітаю конкуренцію", — цитує Торреса Barca Universal.

У нинішньому сезоні 25-річний іспанець з'явився на полі в 31 матчі у всіх турнірах, забив 11 голів і записав на свій рахунок три результативні передачі. Чинний трудовий договір Торреса розрахований до середини 2027 року.

Згідно з відомостями порталу Transfermarkt, вартість гравця становить 28 мільйонів євро.

За підсумками 27 турів Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, набравши 57 очок.