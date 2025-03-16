Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 16 березня, розпочавшись о 22:00.

У центральному матчі 28-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко прийме Барселону.

Атлетіко — Барселона

Неділя, 16 березня, 22:00, стадіон Метрополітано, Мадрид. Арбітр зустрічі — Р. Бенгоечеа

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У середу ввечері Атлетіко зазнав поразки в Лізі чемпіонів по пенальті: "червоно-білі" вилетіли від запеклих суперників — мадридського Реала, а подвійний удар Хуліана Альвареса в серії пенальті надовго залишиться в пам'яті. Підопічні Дієго Сімеоне здобули перемогу над "Лос Бланкос" з рахунком 1:0 у другому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, і вони, безумовно, можуть бути впевнені у своєму чудовому виступі, але команда знову не змогла протистояти Реалу в Лізі чемпіонів.

Однак Атлетіко просто не може дозволити собі зациклюватися на розчаруванні, оскільки вони все ще можуть виграти дубль у цьому сезоні, адже другий матч півфіналу Копа дель Рей проти Барселони відбудеться на початку квітня, а за підсумками першого матчу обидві команди мають рівний рахунок 4:4. "Червоно-білі" посідають третє місце в таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони лише на одне очко, але каталонці мають гру в запасі, оскільки матч проти Осасуни, що мав відбутися минулої суботи, був перенесений в останню мить.

Минулого туру Атлетіко був обіграний Хетафе з рахунком 2:1, і цей результат став величезною невдачею з точки зору їхніх сподівань на чемпіонство, але команда Сімеоне має другий найкращий домашній показник у Ла Лізі цього сезону, набравши 34 очки в 14 матчах. У той час як Атлетіко чудово грає вдома в цьому сезоні, Барселона має найкращий виїзний показник у Ла Лізі, набравши 30 очок з 14 матчів на виїзді завдяки рекорду з дев'яти перемог, трьох нічиїх і двох поразок.

Підопічні Гансі Фліка все ще претендують на потрійний успіх у цьому сезоні, забезпечивши собі місце у чвертьфіналі Ліги чемпіонів завдяки перемозі над Бенфікою з рахунком 3:1 у другому матчі-відповіді 1/8 фіналу у вівторок ввечері. Минулих вихідних Барселона мала приймати Осасуну в Ла Лізі, але цей матч був перенесений в останній момент після жахливої новини про те, що лікар першої команди Карлес Мінарро Гарсія помер за кілька годин до початку гри.

У двох матчах з Атлетіко в цьому сезоні Барселона не виграла, хоча у вересні зазнала поразки 2:1 в матчі-відповіді чемпіонату, а в першому матчі півфіналу Копа дель Рей в лютому зіграла внічию 4:4.

Каталонська команда матиме приємні спогади про свою останню гру на Ванда Метрополітано, адже вона перемогла з рахунком 3:0, коли ці дві команди зустрічалися у відповідному матчі минулого сезону.

Орієнтовні склади

Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Рейнілду — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Галлагер — Грізманн, Альварес.

Барселона: Щесні — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Поточна форма

Очні зустрічі