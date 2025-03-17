Іспанія

Вирішальні два м'ячі команда Ганса-Дітера Фліка провела вже в компенсований час.

Суто "іспанські" тижні на внутрішній та міжнародній аренах, як і у мадридського Реала, були й у іншої команди із столиці цієї країни — мадридського Атлетіко, який спочатку поступився місцем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА "бланкос", а потім повернувся до справ у чемпіонаті, де на нього очікувала не менш цікава гра на Метрополітано проти каталонської Барселони.

У якої також була Ліга чемпіонів посеред тижня, але вже з більш успішним завершенням дуелі проти лісабонської Бенфіки (3:1). Проте команди Дієго Сімеоне та Ганса-Дітера Фліка об’єднувала поміж собою ще й відкрита дуель у Кубку Іспанії, де перший матч завершився просто божевільними 4:4 на Монжуїку. І в останнє, у що вірилось перед домашнім для "матрацників" матчем, це в повторення подібного результату.

За ходом першого тайму це враження виключно підсилювалось. Обмінялись моментами Сімеоне та Ямала на протилежних сторонах поля — узяли тривалу перерву до створення наступного епізоду з ударом головою Левандовські. Потім знову боротьба й тільки боротьба, і ось він — вибух наприкінці першого тайму. Спочатку польський форвард Барселони відзначається влучанням у поперечину на лівому фланзі чужих володінь, а у атаці у відповідь через руки Облака, голову Мандави, ноги Грізманна та Сімеоне м’яч опиняється із володінь Атлетіко в центрі штрафного Барселони через лівий фланг просто перед порожніми воротами для Альвареса. Схибити було неможливо.

Таким чином команда Дієго Сімеоне вийшла вперед і загалом почувалась доволі впевнено за грою. На початку другого тайму — так само. Барселона взагалі нічого не могла створити тривалий час, а потім, на 70 хвилині, пропустила ще й удруге, коли схожа швидка атака завершилась пасом Галлагера на порожні ворота для Серлота все з того ж лівого краю. Але там був нюанс — гра рукою від Де Пауля ще на власній половині, яку на VAR чомусь не зауважили.

Каталонці через це лютували, але недовго. Бо вже в наступній атаці Іньїго Мартінес із лівого флангу подав на Левандовські в центр штрафного, а той ударом із грудей пробив у дальній кут та скоротив відставання. Як виявиться пізніше, саме така швидка відповідь і стала вирішальною в цьому матчі.

Бо далі почалась казка атакувального жанру від гостьової команди, якій удалось відіграти відставання остаточно на 78 хвилині, коли Рафінья подав на Феррана, а вже на початку компенсованого часу дальній удар Ямала з правого флангу супроводжував рикошет від Рейнілдо, який відправив м’яч у протилежний кут чужих воріт. І щоб цей дивовижний камбек здавався взагалі нереальним, Барса ще учетверте забила зусиллями Феррана, якому дуже допоміг Рафінья тим, що ніколи не вимикається з боротьби.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє в гостях у каталонського Еспаньйола, тоді як на Барселону очікує каталонське дербі проти Жирони.Атлетіко —2:4Альварес, 45, Серлот, 72 — Левандовські, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямал, 90+2Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Мандава — Сімеоне (Хіменес, 79), Де Пауль (Моліна, 79), Барріос, Ліно (Галлагер, 60) — Грізманн (Рікельме, 87), Альварес (Серлот, 60).Щесни — Кунде (Араухо, 86), Кубарсі, Мартінес, Бальде (Мартін, 86) — Касадо (Гарсія, 67), Ольмо (Ферран, 67), Педрі (Гаві, 90+4) — Ямал, Левандовські, Рафінья.Попередження: Мандава — Кубарсі, Бальде, Ямал