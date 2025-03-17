Іспанія

Тібо не раді і в Бельгії, і в Іспанії.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо прокоментував слова воротаря Реала Тібо Куртуа щодо незарахованого пенальті Хуліана Альвареса в серії післяматчевих пенальті матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко — Реал.

"У мене є кадри, на яких Хуліан навіть не торкається м'яча. Куртуа має заткнутися. Він повинен бути вдячний, що виступав за Атлетіко. Він повинен робити те, що робив із нами: бути джентльменом", — цитує Сересо. Sport.es.

Нагадаємо, Тібо Куртуа грав за Атлетіко Мадрид з 2011 по 2014 рр. За цей час він провів за "матрацників" 154 матчі, пропустив 125 м'ячів та відіграв 76 матчів "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Кастельс відмовляється грати за збірну Бельгії після повернення Куртуа.