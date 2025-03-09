Ліга націй

Скандал в збірній Бельгії.

Голкіпер збірної Бельгії Кун Кастелс заявив, що завершує виступи за національну команду через повернення Тібо Куртуа.

За інформацією Cadena SER, інші футболісти також висловили невдоволення рішенням федерації повернути Куртуа.

Кастельса обурює той факт, що Куртуа сам вирішує, коли виступатиме за збірну, а коли ні.

"Це суперечить принципам та цінностям, які мають бути у командному спорті. Я не можу більше бути частиною організації, яка підтримує таку поведінку", — заявив Кастельс.

20 та 23 березня збірна України зіграє з Бельгією у матчах плей-офф Ліги націй за право підвищитись у дивізіон A.