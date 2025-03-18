Іспанія

Для іспанського клубу це вже четверте призначення у сезоні.

Колишній півзахисник Атлетіко Габі очолив Сарагосу, повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Угода з 41-річним іспанцем розрахована до кінця цього сезону.

Зазначимо, що це вже четвертий наставник для клубу в цьому сезоні, який минулої зими хотів підписати захисника Динамо Максима Дячука, а також у минулому вкрала Франселіно Матузалема з Шахтаря.

Для Габі це буде перший досвід із дорослою командою – до цього він тренував молодіжні склади у мадридському Атлетіко та Хетафе.

Після 31 туру Сарагоса набрала 36 очок і займає лише 18 місце в турнірній таблиці Сегунди — від зони вильоту команду відокремлює лише один бал.