Іспанія

Каталонський клуб і польський воротар зацікавлені у подальшій співпраці.

Барселона планує залишити Войцеха Щесни в команді й уже розпочала переговори про продовження його контракту, який завершується 30 червня. Про це повідомляє Marca.

Декілька місяців тому каталонці підписали голкіпера як тимчасову заміну травмованого Марка-Андре тер Штегена, але його хороша форма та стабільний рівень гри переконали керівництво у необхідності продовження угоди.

Директор Барси Деку вже провів перші переговори з агентом Щенсного, і обидві сторони налаштовані на продовження співпраці. Попередньо йдеться про підписання контракту на один рік, з можливістю подовження ще на сезон залежно від певних умов.

Головний тренер Гансі Флік підтримує цю ініціативу, адже саме він зробив ставку на польського воротаря, довіривши йому місце в основі замість Іньякі Пеньї. Очікується, що в наступному сезоні основними воротарями Барселони будуть тер Штеген і Щесни, а Пенья, ймовірно, залишить клуб у пошуках ігрової практики.