Іспанія

Форвард Аль-Гарафи прокоментував травму свого колишнього одноклубника.

Іспанський нападник Хоселу Мато нині виступає в Катарі за місцевий клуб Аль-Гарафа, проте його зв’язки з рідною країною та, особливо, мадридським Реалом, у лавах якого він завершував підготовку до "дорослого" футболу свого часу, залишаються сильними.

Саме тому 34-річний виконавець у своєму останньому інтерв’ю не міг залишити осторонь питання жахливої травми захисника "бланкос" Дані Карвахаля, відновлення від якої для футболіста триватиме до кінця поточного сезону.

"Я був дуже засмучений, коли побачив травму Дані Карвахаля, тому що я знаю, який у нього характер.

Я досі емоційно переживаю, згадуючи про цей момент, не можу викинути це з голови.

Я тоді написав у соціальних мережах, що "я б волів, щоб це сталось зі мною, а не з ним".

Коли я це побачив, то взяв телефон і подзвонив знайомим фізіологам, лікарям. Нам із дружиною було дуже погано. Вона зателефонувала мені й сказала, що лікарі їй, що справи дуже кепські.

Але Дані повернеться таким же, а може навіть кращим, не сумнівайтесь. Я знаю, наскільки він упертий. Він захоче зіграти на Клубному чемпіонаті світу.

Люди говорили йому, щоб він не ставив перед собою жодних термінів, бо від цього буде тільки гірше, але йому все одно. Він упертий і не збирається нікого слухати", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що Клубний чемпіонат світу стартує 15 червня 2025 року в США.