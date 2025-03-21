Іспанія

Мадридський клуб продовжує обговорювати контракт із бразильцем.

Реал і Вінісіус Жуніор продовжують обговорювати продовження контракту. Як повідомляє портал TodoFichajes, у новій угоді буде прописано особливий пункт, завдяки якому бразильця можуть купити клуби з Саудівської Аравії.

За даними джерела, в контракті буде прописана опція викупу в 300 мільйонів євро, яку саудівці зможуть активувати в 2025, 2026 і 2027 роках.

Зазначається, що такий цінник є золотою серединою: з одного боку, Реал захищає спортивний проєкт, а з іншого боку, гарантує хорошу компенсацію у разі втрати Вінісіуса.

Зазначимо, зарплата Вінісіуса в Реалі може зрости до 20 мільйонів євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що саудівські клуби готові заплатити один мільярд євро за Вінісіуса.