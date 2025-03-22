Іспанія

Мадридці влітку розглядатимуть можливість цього трансферу.

Аргентинський півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес долучився до складу "пенсіонерів" після тріумфального для його країни чемпіонату світ-2022 в Катарі в якості трансферу з лісабонської Бенфіки за божевільні 121 млн євро.

Зрештою, 24-річний виконавець став лідером основного складу "синіх" і продовжує ним залишатись у поточному сезоні.

За 35 матчів півзахисник забив п’ять голів та віддав дев’ять гольових передач, тоді як загалом майже наблизився до позначки в 100 матчів за клуб (97).

Утім, майбутнє Енцо в Челсі, незважаючи на контракт до 2032 року, залишається невизначеним, адже іспанські ЗМІ повідомляють, що мадридський Атлетіко наразі роздумує над можливістю придбати собі цього гравця.

"Матрацники" найближчим часом планують зробити запит щодо інформації про трансфер до Челсі, і, якщо їх влаштують умови, то перемовини розпочнуться вже після завершення поточного сезону.