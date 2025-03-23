Іспанія

Клуб не буде різко піднімати заробітну плату іспанцеві.

У 2021 році Барселона не змогла запропонувати Ліонелю Мессі новий контракт через серйозні фінансові труднощі. За час свого перебування в каталонському клубі Мессі дев'ять разів продовжував контракт, і щоразу підвищував фінансові умови.

Як повідомляє AS, Барселона отримала досвід і розраховує уникнути повторення так званої "помилки Мессі" з Ямалем.

Зазначається, що Барселона не стане різко піднімати заробітну плату Ямаля. Талановитому футболістові запропонують контракт, згідно з яким його оклад зростатиме плавно, без шкоди для фінансового благополуччя клубу.

У липні Ламін Ямаль відсвяткує свій 18-й день народження.

Раніше повідомлялося, що Ямал установив новий рекорд Ліги чемпіонів.