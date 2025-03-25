Іспанія

Керманич не шкодує про свій вибір у 2018 році.

Іспанський головний тренер Хулен Лопетегі свого часу вивів національну збірну Іспанії до чемпіонату світу-2018, проте так йому так і не випала нагода очолювати "Фурію Роху" безпосередньо на самому турнірі.

Усе через те, що наприкінці того сезону Лопетегі домовився про контракт із мадридським Реалом ще в якості діючого керманича головної команди країни, що розлютило чиновників у Королівській федерації футболу Іспанії, у наслідок чого тренера звільнили майже перед самим початком мундіалю.

У останньому інтерв’ю нині безробітний 58-річний фахівець пригадав цей момент.

"Ми не знаємо, що сталося б, якби я залишився зі збірною. Я більше волію думати про те, що я насолоджувався своєю роботою ті два роки, це був чудовий період, але, на жаль, це рішення RFEF позбавило нас можливості здійснити мрію багатьох іспанців, у тому числі і нашу теж.

Але, якби ми могли повернутись назад у минуле, я зробив би те саме. Тому що це те, що підказало мені зробити моє сумління, і це було те, що я вважаю, що я повинен був зробити.

Моя ідея полягала в тому, щоб дограти чемпіонат світу, а потім приєднатись до Реала. Це було так просто. Чому RFEF не побачив у цьому простоти? Ну, це питання вже не до мене", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що за ходом поточного сезону Лопетегі звільнили з лондонського Вест Гема на початку 2025 року через незадовільні результати команди.