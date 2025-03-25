Іспанія

Форвард прокоментував брак ігрової практики в цьому сезоні.

Турецький нападник Арда Гюлер перейшов до мадридського Реала влітку 2023 року з турецького Фенербахче за 20 млн євро.

Однак відтоді 20-річний юнак не досяг особливого успіху у боротьбі за місце в стартовому складі команди Карло Анчелотті.

Це в свою чергу провокує місцеві ЗМІ на поширення чуток щодо його можливого трансферу на правах оренди до іншого клубу вже найближчого літа задля здобуття більшої ігрової практики.

Але сам Гюлер тим часом не надто квапиться ухвалювати рішення щодо можливого переходу.

"Моє єдине бажання — грати у футбол і допомагати Реалу вигравати всі титули.

Чи я все ще щасливий у цьому клубі? Реал свого часу запропонував мені план, і я все ще вірю в нього.

Я впевнений, що досягну тут успіху, настільки, що вже купив будинок у Мадриді.

Чи буду я й наступного сезону знову боротись за місце в стартовому складі Реала? Я приїхав до Мадрида, щоб грати і стати фундаментальною частиною цієї команди. І я не перестану боротись, поки не досягну успіху", — заявив турецький виконавець.

У цьому сезоні Гюлер провів 1088 хвилин у 30 матчах, забив три голи та віддав п’ять гольових передач.