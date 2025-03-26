Іспанія

Український голкіпер може отримати свої шанси в найближчих матчах через пошкодження Тібо Куртуа.

Основний воротар мадридського Реала Тібо Куртуа продовжує працювати окремо від команди через легкі пошкодження, які він відчув ще під час гри проти України у плей-оф Ліги націй.

Хоча ситуація не є серйозною, мадридський клуб не хоче ризикувати його здоров’ям, — повідомляє Marca.

За інформацією джерела, через це українець Андрій Лунін стає головним претендентом на місце у воротах у наступному матчі іспанської Ла Ліги проти Леганеса, який відбудеться 29 березня.

Для українця ця гра також стане хорошою підготовкою до поєдинку Кубка Іспанії проти Реала Сосьєдад (1 квітня), де він також має високі шанси вийти у стартовому складі.