Іспанія

Купівля оцінюється у 100 мільйонів євро.

Після ПСЖ (87,5% акцій клубу) та Браги (21,67%), акціонерна організація Qatar Sports Investments може придбати Малагу. Про це повідомляють Sky Sports та L'Équipe.

За інформацією джерел, обидві сторони перебувають на просунутій стадії переговорів щодо угоди, вартість якої оцінюється у 100 мільйонів євро.

В даний час іспанський клуб належить іспанській групі готелів та нерухомості Bluebay (49%) і катарському бізнесмену Абдуллі аль-Тані, але клуб знаходиться під зовнішнім керуванням.

Таким чином, QSI розширить свою діяльність у футбольному світі, а також у спорті в цілому, запустивши Premier Padel, придбавши частки у команді Audi у Формулі-1 у 2024 році та у команді Вашингтон Візардс у НБА у 2023 році.

QSI виявляє інтерес до Малаги з кількох причин, включаючи потенціал міста для проведення матчів ЧС-2030 після проекту з модернізації та реконструкції стадіону, а також той факт, що це місто, шосте за величиною в Іспанії.

Як і у випадку з Брагою, ПСЖ може налагодити зв'язки з Малагою, особливо серед молодих гравців, яким не вистачає ігрової практики у Парижі.

Після 32 турів Малага набрала 42 очки і посідає 15 місце у турнірній таблиці іспанської Сегунди.