Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 27 березня 2025 року.

Барселона в рамках 27-го туру Ла Ліги-2024/25 розгромила Осасуну на Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш.

Господарі поля ще протягом першого тайму сформували комфортну для себе перевагу в два гола. Ворота гостей уразили Ферран Торрес і Дані Ольмо (із пенальті). У другій половині протистояння підсумковий рахунок на табло своїм результативним ударом встановив Роберт Левандовські.

Барселона перебуває на першій сходинці турнірної таблиці Ла Ліги, тоді як Осасуна йде 14-ю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Осасуна в рамках 27-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Осасуна 3:0

Голи: Торрес, 11, Ольмо, 21 (пен.), Левандовські, 77



Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія, Мартінес, Бальде (Мартін, 83) — Педрі (Віктор, 83), де Йонг (Торре, 46) — Ямал, Ольмо (Фермін, 28), Гаві — Торрес (Левандовські, 67).



Осасуна: Еррера — Аресо (Р. Пенья, 85), Еррандо, Катена, Крус — Муньйос (Рубен Гарсія, 34) — Аймар (Гомес, 61), Монкайола, Ібаньєс, Арнаїс (Бойомо, 46) — Рауль Гарсія (Будімір, 60).



Попередження: Е. Гарсія — Катена, Крус.