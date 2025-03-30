Іспанія

26-річний футболіст розпечатав ворота Леганеса.

Форвард Реала Кіліан Мбаппе відзначився унікальним голом у матчі проти Леганеса. 26-річний футболіст "вершкових" оформив дубль на 76-й хвилині зустрічі, встановивши на табло рахунок 3:2.

Примітно, що це перший для француза гол прямим ударом зі штрафного за всю професійну кар'єру.

В активі Кіліана Мбаппе 33 забиті м'ячі в 45 поєдинках нинішньої кампанії за колектив Карло Анчелотті у всіх турнірах. До переїзду в Мадрид зірковий нападник протягом семи років виступав на батьківщині за ПСЖ, а раніше представляв кольори Монако, свого першого клубу.

Раніше повідомлялося, що УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти чотирьох гравців Реал Мадрид.