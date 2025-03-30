Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 29 березня 2025 року.
Реал — Леганес, Getty Images
30 березня 2025, 08:15
Мадридський Реал у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги на власному полі переграв Леганес (3:2).
Команда Карло Анчелотті на тлі матчів національної збірної провела доволі повільний перший тайм, і нехай відкрила рахунок у грі, проте в підсумку перед відходом на перерву вже поступалась.
Однак швидкий гол на початку другого тайму остаточно схилив перевагу на користь "галактікос", і другий м’яч Мбаппе згодом вирішив долю протистояння.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Леганес у рамках 29 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:
Реал — Леганес 3:2
Голи: Мбаппе, 32 (пен.), Беллінгем, 47, Мбаппе, 76 — Д. Гарсія, 34, Раба, 41
Реал: Лунін — Васкес (Вальверде, 72), Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Модрич (Чуамені, 80), Камавінга — Гюлер (Родріго, 62), Беллінгем, Діас (Вінісіус, 62) — Мбаппе.
Леганес: Дмітрович — Розьє, Гонсалес, Настасич, Ернандес — Тапіа (Брашанац, 86), Нею (Сіссе, 66) — Крус (Діоманде, 86), Раба (де ла Фуенте, 86), Родрігес — Д. Гарсія (Мунір, 83).
Попередження: Асенсіо — Ернандес, Д. Гарсія, Тапіа, Родрігес