Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 29 березня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги на власному полі переграв Леганес (3:2).

Команда Карло Анчелотті на тлі матчів національної збірної провела доволі повільний перший тайм, і нехай відкрила рахунок у грі, проте в підсумку перед відходом на перерву вже поступалась.

Однак швидкий гол на початку другого тайму остаточно схилив перевагу на користь "галактікос", і другий м’яч Мбаппе згодом вирішив долю протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Леганес у рамках 29 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал — Леганес 3:2

Голи: Мбаппе, 32 (пен.), Беллінгем, 47, Мбаппе, 76 — Д. Гарсія, 34, Раба, 41

Реал: Лунін — Васкес (Вальверде, 72), Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Модрич (Чуамені, 80), Камавінга — Гюлер (Родріго, 62), Беллінгем, Діас (Вінісіус, 62) — Мбаппе.

Леганес: Дмітрович — Розьє, Гонсалес, Настасич, Ернандес — Тапіа (Брашанац, 86), Нею (Сіссе, 66) — Крус (Діоманде, 86), Раба (де ла Фуенте, 86), Родрігес — Д. Гарсія (Мунір, 83).

Попередження: Асенсіо — Ернандес, Д. Гарсія, Тапіа, Родрігес