Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонські Барселона та Жирона.
Віктор Циганков, Getty Images
30 березня 2025, 16:41
Каталонські Барселона та Жирона зіграють у дербі на Монжуїку в двадцять дев'ятому турі іспанської Ла Ліги.
Ганс-Дітер Флік, після перемоги над памлонською Осасуною (3:0), використав із перших хвилин Араухо та Мартін, тоді як Фермін та Левандовські долучаться до атаки.
Мічел, на тлі нічиєї проти Валенсії (1:1), залучив до стартового складу Франсеса в трійці центральних захисників, тоді як Аспрілья гратиме під нападниками, серед яких Віктор Циганков.
Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Мартінес, Ж. Мартін — Педрі, Гарсія — Ямал, Гаві, Фермін — Левандовські.
Запасні: Пенья, Кочен, Кубарсі, Бальде, Торрес, Фаті, Рафінья, Торре, Віктор, де Йонг, Форт.
Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд — А. Мартінес, Еррера, Аспрілья, Артур, Гутьєррес — Циганков, Данжума.
Запасні: Карлос, Крапивцов, Д. Лопес, Стуані, Хуанпе, Соліс, Порту, Місехой.
Гра Барселона — Жирона почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.