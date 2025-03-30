Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонські Барселона та Жирона.

Каталонські Барселона та Жирона зіграють у дербі на Монжуїку в двадцять дев'ятому турі іспанської Ла Ліги.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над памлонською Осасуною (3:0), використав із перших хвилин Араухо та Мартін, тоді як Фермін та Левандовські долучаться до атаки.

Мічел, на тлі нічиєї проти Валенсії (1:1), залучив до стартового складу Франсеса в трійці центральних захисників, тоді як Аспрілья гратиме під нападниками, серед яких Віктор Циганков.

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Мартінес, Ж. Мартін — Педрі, Гарсія — Ямал, Гаві, Фермін — Левандовські.

Запасні: Пенья, Кочен, Кубарсі, Бальде, Торрес, Фаті, Рафінья, Торре, Віктор, де Йонг, Форт.



Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд — А. Мартінес, Еррера, Аспрілья, Артур, Гутьєррес — Циганков, Данжума.

Запасні: Карлос, Крапивцов, Д. Лопес, Стуані, Хуанпе, Соліс, Порту, Місехой.



Гра Барселона — Жирона почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.