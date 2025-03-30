Іспанія
30 березня 2025, 19:25
Барселона знову розбила Жирону з Циганковим у каталонському дербі
Команда Ганса-Дітера Фліка за неповних чотири дні вражала ворота суперників сім разів.
Барселона — Жирона, Getty Images
30 березня 2025, 19:25
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Жирона 4:1
Голи: Крейчі, 43 (авт.), Левандовські, 61, 77, Торрес, 86 — Данжума, 53
Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Мартінес (Кубарсі, 81), Ж. Мартін — Педрі (Торре, 87), Гарсія (Бальде, 81) — Ямал, Гаві (де Йонг, 67), Фермін (Торрес, 66) — Левандовські.
Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд — А. Мартінес (Місехой, 80), Еррера, Аспрілья (Порту, 59), Артур (Соліс, 71), Гутьєррес — Циганков (Стуані, 71), Данжума.
Попередження: Еррера