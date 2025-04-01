Іспанія

Аутсайдер чемпіонату залишив Естадіо Балаїдос із набраним пунктом в активі.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас, який веде боротьбу за виживання, вирушив у гості до Сельти Віго.

Під завісу першого тайму Альфонсо Гонсалес вивів господарів уперед, але вже після перерви аутсайдеру чемпіонату вдалося зрівняти рахунок завдяки голу Альберто Молейро.

Незважаючи на поодинокі спроби обох команд скористатися напівмоментами та залишити поле з трьома очками, фінальний свисток зафіксував нічию — 1:1.

Сельта — Лас-Пальмас 1:1

Голи: Гонсалес Мартінес, 45+2 - Молейро, 48

Сельта: Гуайта — Родрігес (Бельтран, 75), Старфельт, Алонсо — Каррейра, Родрігес (Бельтран, 75), Моріба, Рістич (Жаїлсон, 46) — Лосада (Лопес, 46), Гонсалес Мартінес — Іглесіас (Аспас, 75)

Лас-Пальмас: Сіллессен (Горкаш, 27) — Віті, Ерсог Гонсалес, Маккенна, Мармоль — Муньйос, Байчетич (Ессугу, 46), Кампанья (Рамірес, 46), Молейро (Янузай, 87) — Макберні (Марвін, 77), Сілва

Попередження: Лосада, Лосада, Родрігес, Лопес