Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в Кубка Іспанії, який відбудеться 2 квітня, розпочавшись о 22:30.

У рамках півфінального матчу-відповіді Кубку Іспанії в сезоні-2024/25 мадридський Атлетіко на своєму полі прийме Барселону.

АТЛЕТІКО МАДРИД — БАРСЕЛОНА

Середа, 2 квітня, 22:30, стадіон Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр — Хосе Мунуера. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Півфінал у відповідь між цими командами обіцяє бути непередбачуваним після захоплюючої нічиєї (4:4) у першому матчі, який пройшов минулого місяця, і обидва колективи сподіваються, що їм вдасться вийти у фінал, щоб зіграти з переможцем пари Реал Мадрид — Реал Сосьєдад.

Сезон Атлетіко помітно погіршився після того, як за останній місяць його мрії про перемогу в Лізі чемпіонів було знищено, а сподівання на титул Ла Ліги серйозно похитнулися.

Команда Дієго Сімеоне розпочала складний період з гостьових поразок від Реала та Хетафе у Лізі чемпіонів та Ла Лізі відповідно. Так, "матрацники" здобули перемогу у матчі-відповіді чвертьфіналу єврокубка, але їхній шлях до ЛЧ завершився поразкою в серії пенальті. Потім Атлетіко втратив перевагу у два голи та програв лідеру чемпіонату Барселоні, а після міжнародної перерви зіграв внічию з Еспаньйолом.

Таким чином, серія Атлетіко без перемог у чемпіонаті продовжилася до трьох матчів. Команда Сімеоне відстає від "блаугранас" на дев'ять очок за дев'ять матчів до кінця чемпіонату.

В результаті Кубок є найкращим шансом Атлетіко завоювати трофей цього сезону, і "лос-кольчонерос" розраховують виграти цей турнір вперше з сезону 2012/13. Перемога над Барселоною цілком можлива після того, як Атлетіко забив два голи наприкінці першої гри та врятував нічию, хоча надіям Атлетіко не допоможе той факт, що їм не вдалося вийти з останніх трьох півфіналів Кубку Іспанії.

На відміну від Атлетіко, Барселона досі прагне додати ще три трофеї до Суперкубку Іспанії, який вона виборола ще в січні. "Блаугранас" видали серію з 20 матчів без поразок у всіх турнірах (17 перемог та три нічиї) з того часу, як у грудні вони програли в чемпіонаті Атлетіко. В даний час Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, бере участь у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і знаходиться лише в одній перемозі від виходу у фінал Кубку, вперше з моменту перемоги у турнірі у сезоні 2020/21.

Команда Ганс-Дітера Фліка вже здобула пару домашніх перемог після міжнародної перерви, обігравши Осасуну, а потім Жирону. Втім, гра з Осасуною все ще згадується в заголовках газет і може обернутися для "синьо-гранатових" технічною поразкою.

В результаті Барселона стала першою командою Ла Ліги, яка забила 139 голів у 45 офіційних матчах за один сезон, що додасть їй впевненості перед поїздкою на Метрополітано. Каталонський гранд виграв усі три попередні виїзні матчі проти Атлетіко з моменту поразки в Ла Лізі у жовтні 2021 року.

Впевненості "блаугранас" також додасть той факт, що вони пройшли далі після восьми з дев'яти попередніх півфіналів Кубку, хоча їхня єдина невдача за цей період сталася в останньому півфіналі сезону-2022/23, коли вони програли Реалу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко Мадрид: Муссо — Мандава, Хіменес, Ленгле, Льоренте — Ліно, Де Пауль, Барріос, Сімеоне — Альварес, Грізманн.

Барселона: Щесни — Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде — Де Йонг, Педрі — Рафінья, Гаві, Ямал — Левандовські.

Не зіграють: Коке (?), Корреа — Тер Штеген, Берналь, Касадо, Крістенсен, Ольмо.

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