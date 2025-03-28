Іспанія

Клуб із Памплони налаштований рішуче.

Осасуна офіційно подала апеляцію — клуб вважає, що один із гравців не мав права грати в матчі, в якому каталонці розгромили суперника з рахунком 3:0.

Цей гравець — захисник Іньїго Мартінес, який не зміг приєднатися до збірної Іспанії на березневих міжнародних зборах через травму, отриману в останньому матчі чемпіонату проти Атлетіко.

"Клуб вирішив подати апеляцію на підставі несправедливого розподілу на захист своїх прав, чесності змагань і рівності всіх учасників", — ідеться в заяві.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Осасуна.