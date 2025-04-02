Іспанія

Капітан Сосьєдада прокоментував виліт від Мадрида.

Баскський Реал Сосьєдад напередодні зіграв унічию в гостьовому матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти мадридського Реала та вилетів із турніру на тлі домашньої поразки (0:1).

Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри півзахисник та капітан "королівських" Мікель Оярсабаль прокоментував виступ власної команди.

"Ми повинні були краще захищатись під час того кутового, але, як на мене, там був офсайд ще до цього, тому що Мбаппе робив рух, щоб спробувати збити нашого захисника з пантелику. Він впливав на епізод.

Я не знаю, чи згодні зі мною інші, можливо, я зараз просто багатослівний на емоціях. Але ми все одно мали краще грати під час того кутового в підсумку.

Завтра буде більше часу щоб зі спокійною головою проаналізувати цю гру та побачити всі ці помилки. Зараз ми просто повинні оцінити те, що ми вигравали 3:1 на Бернабеу. Підсумок матчу прикрий, але є те, що є.

Таке завершення участі у Кубку Іспанії жорстоке та важке для нас. Зараз дуже прикро, це важкий момент, але ми повинні виправити ситуацію якомога швидше і зосередитись на тому відтинку сезону, який залишився до кінця чемпіонату.

Але ви лише подивіться на склад Реала. Не має значення, хто грає із старту, хто виходить на заміну, хто вибуває за ходом гри... Вони перебувають там, де вони є, і це все не просто так. Ми повинні йти з поля з високо піднятою головою і пишатись тим, що ми зробили.

Ми були впевнені, що зможемо переломити хід півфінального матчу на Бернабеу, і це добре говорить про те, чого ми досягли за останні роки. Тепер настав час зосередитися на Ла Лізі та поверненні до єврокубків у наступному сезоні, що є нашою метою.

Мало хто вірив, що ми зможемо змінити ситуацію. І це говорить про те, що команда досі жива й у щось таки вірить. Шкода, що не допрацювали дрібні деталі", — заявив іспанський виконавець.

У фінальному матчі Кубка Іспанії мадридський Реал зіграє в Севільї проти переможця пари Атлетіко — Барселона.