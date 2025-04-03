Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 2 квітня 2025 року.

У матчі-відповіді півфіналу Кубка мадридський Атлетіко поступився каталонській Барселоні на власному полі та вилетів із турніру.

На тлі божевільних 4:4 на Монжїуку, ця гра залишила вболівальників без гольової поживи. Утім, пристрасті на Метрополітано все одно кипіли, і якби господарі спрямували їх у потрібному напрямку, то хоча б почали влучати в площину чужих воріт.

Однак цим займалась лише команда Ганса-Дітера Фліка, і зрештою за рахунок гола Феррана Торреса посеред першого тайму вона залишила за собою квиток до фіналу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Барселона 0:1 у рамках півфіналу Кубка Іспанії-2024/25:

Атлетіко Мадрид — Барселона 0:1 (перший матч — 4:4)

Гол: Торрес, 27

Атлетіко Мадрид: Муссо — Льоренте, Аспілікуета (Галан, 46), Хіменес, Ле Норман (Моліна, 58), Рейнілдо (Ленгле, 46) — Сімеоне (Серлот, 46), Барріос, Де Пауль — Альварес, Грізманн (Рікельме, 81)

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі (Гарсія, 59), Мартінес, Бальде — де Йонг, Фермін(Араухо, 59), Педрі — Ямал (Мартін, 86), Торрес, Рафінья

Попередження: Аспілікуета, Пауль, Мандава, Моліна — Йонг, Бальде, Мартін